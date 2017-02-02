Игра в футбол снижает артериальное давление, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Ученые из Дании узнали, почему полезно заниматься футболом, сообщает РИА VladNews со ссылкой Svopi.ru.

Специалисты провели исследование, которое показало, что этот вид спорта помогает понизить давление, как и специальные таблетки. Таким образом, благодаря занятию футболом можно улучшить свое высокое давление, а также иметь здоровое тело и сжечь лишний вес. Кроме этого укрепляются кости.

В эксперименте участвовали 31 женщина в возрасте от 35 до 50 лет, у которых наблюдались проблемы с повышенном давлением. Для проводили часовую тренировку по несколько дней в неделю на протяжении года.

Результат показал, что у участниц эксперимента понизилось давление на 9 пунктов, а также уменьшился вес в среднем на 3 кг.

Таким образом, у участниц эксперимента кости стали более сильными и увеличили свою массу и объем.

По словам ученых, футбол помогает в лечении сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Главное, это наращивать свои физиологические данные и это принесет результат.