Соревнования состоятся 4 февраля

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В субботу 4 февраля во Владивостоке пройдет Открытый кубок города по пейнтболу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Его организует Приморская краевая федерация спортивного пейнтбола при поддержке администрации города.

К участию в соревнованиях приглашаются команды спортклубов, вузов, образовательных учреждений, отдельных корпоративных организаций как с начальным турнирным опытом, так и с высоким уровнем подготовки. Возраст участников - не моложе 2003 года рождения.

Соревнования состоятся 4 февраля по адресу: Владивосток, ул. Русская, 73 б, стр. 12, пейнтбольный клуб «Аскольд». Начало в 10 часов. Желающим принять участие в состязаниях следует обращаться по тел. 290-77-67.