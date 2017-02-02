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Политика и экономика

Фрунзенский суд Владивостока рассмотрит «квартирный вопрос» депутата ЗСПК

Чиновник возместил ущерб
Фото: radiolemma.ru Фото: radiolemma.ru
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

3 февраля 2017 года во Фрунзенском суде г. Владивостока начнется слушание дела по обвинению депутата Законодательного Собрания Приморского края Руслана Маноконова по обвинению в мошенничестве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Золотой Мост»

Приморские СМИ неоднократно рассказывали об этой истории: в феврале 2015 года Следственное управление СКР по Приморскому краю возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) в отношении краевого депутата Руслана Маноконова. Повод для возбуждения уголовного дела стали рапорта оперативных сотрудников УФСБ по Приморскому краю, в которых сообщалось о том, что депутат, как представитель органов власти, не проживающий во Владивостоке, имел право на получение компенсации за съем жилья, но злоупотребил этим правом. Каждый месяц на съем депутатского жилья ему выделялось из бюджета края около 40 тысяч рублей на съем квартиры по ул. Садовой. Однако проведенная проверка установила: в якобы депутатской квартире находится частный детский сад, а сам депутат Маноконов там не проживал. Оперативники и следователи посчитали, что бюджету Приморского края такими действиями был причинен ущерб более 1 млн. рублей.

В ходе следствия депутат Маноконов возместил ущерб. На выборы 18 сентября 2016 года в шестой созыв он шел уже не как член партии «Единая России», от которой избирался ранее, а как беспартийный. И победил, став депутатом ЗС ПК шестого созыва.

Как стало известно редакции «Золотого Моста», предварительное слушание будет происходить в закрытом режиме, без участия СМИ и слушателей. В случае, если «Ваша честь» (судья) постановит депутату ЗС ПК обвинительный приговор, согласно федеральному и краевому законодательству, он перестанет быть депутатом и по его избирательному округу в Находке пройдут перевыборы. Таким образом, шестой созыв ЗС ПК рискует вот-вот лишиться депутата от Находки… Вот так в Приморье «квартирный вопрос» может испортить блестящую карьеру народного избранника.

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