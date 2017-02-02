Во Владивостоке состоится первый в 2017 году урок школы «Управдом»

Вход свободный

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В среду, 8 февраля, в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20) состоится первый в этом году общегородской семинар муниципальной школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Как рассказали в городском управлении содержания жилищного фонда, на занятии будет рассмотрено две темы: «О работе муниципального унитарного предприятия “Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока”» (докладчик – Ирина Чебова, директор МУПВ «Расчетно-кассовый центр ЖКХ г. Владивостока») и «Общедомовые нужды: плата за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме» (докладчик – Роман Ершов, директор НП «Домовой контроль»).

Администрация приморской столицы приглашает принять участие в семинаре всех желающих. Начало в 18.30. Вход свободный.