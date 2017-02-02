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Авторынки Приморья: машин все еще много, но новые не завозят

На дальневосточной таможне «застряли» порядка 700 машин
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Владивостокский рынок «Зеленый угол» по прежнему полон автомобилями для продажи. Однако с 8 января поступление новых авто из Японии прекратилось в связи с тем, что таможня временно перестала оформлять документы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Drom.ru.

Как стало известно автомобильному порталу Drom.ru, в Уссурийске есть стабильный спрос, но покупателей не слишком много. Дефицитом становятся популярные модели Toyota Succeed и Toyota Probox. Из-за большого спроса, цены на них выросли на 20-25 тыс. руб. Стоит поторопиться тем, кто хочет приобрести Mazda Demio — этих автомобилей на рынке становится все меньше. Также отмечено, что среди покупателей есть и жители из других регионов РФ.

С начала 2017 года в России введен закон об обязательном оснащении всех ввозимых автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС. В течение месяца ни правительство, ни таможня не давали разъяснений о том, в каком порядке эта система должна устанавливаться и попадают ли под этот закон ввозимые в Россию автомобили с пробегом.

В настоящий момент Российский Минпромторг отчитался о прошедшем 31 января совещании рабочей группы по ЭРА-ГЛОНАСС, которое состоялось при участии ряда автопроизводителей.

В официальном пресс-релизе об итогах мероприятия проблема ввоза б/у автомобилей в Россию не упоминается. Тем временем, на дальневосточной таможне «застряли» порядка 700 машин.

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