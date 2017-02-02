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Общество

Hyatt на мысе Бурный выставят на продажу 8 июня

«Наш дом – Приморье» заказал новый отчет об оценке рыночной стоимости актива
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Торги по продаже многофункционального гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке состоятся 8 июня, такую дату обозначил Российский аукционный дом, который теперь занимается реализацией объекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Для предстоящего аукциона «Наш дом – Приморье» заказал новый отчет об оценке рыночной стоимости актива, недостроенного пятизвездочного отеля Hyatt, его будет выполнять одна из компаний «большой четверки», крупнейших в мире компании, предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги.

Результаты оценки станут известны ориентировочно в марте этого года. Далее, как сообщила заместитель генерального директора по стратегическому и региональному развитию Российского аукционного дома Ирина Ольшанникова во время рабочего совещания с АО «Наш дом – Приморье» во Владивостоке, будет проведена предпродажная подготовка, включая рекламные и маркетинговые мероприятия.

«Аукцион по продаже недостроенного гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке пройдет на московской площадке РАД 8 июня, в Хрустальном переулке, 1. Форма проведения торгов – очные торги с аукционистом», – отметила представитель компании.

Генеральный директор Российского аукционного дома Андрей Степаненко, проект будет презентован на крупнейших азиатских площадках, поиск покупателя не составит проблемы, учитывая бурное развитие дальневосточного региона.

«Делать более-менее уверенные прогнозы по поводу предстоящей сделки мы сможем только после появления актуальной стоимости гостиничного комплекса. При наличии адекватной цены поиск покупателя не составит большой проблемы, учитывая бурное развитие Дальневосточного региона и растущий инвестиционный интерес к России со стороны Китая и стран юго-восточной Азии. Мы буквально год назад закрыли сделку в Петербурге с южнокорейской компанией Lotte (одним из крупнейших в мире гостиничных операторов). В самом центре Петербурга, на Исаакиевской площади, она реконструировала аварийное здание под пятизвездочный отель. Есть и другие контакты. Мы будем презентовать проект в Китае и странах азиатско-тихоокеанского региона. Мы считаем, что поиск инвестора нужно вести именно в этом направлении», – подчеркнул Андрей Степаненко.

Напомним, продажей многофункционального гостиничного комплекса делового типа на мысе Бурный теперь будет заниматься Российский аукционный дом. Соответствующий договор с компанией «Наш дом – Приморье» был заключен месяц назад.

Отметим, по словам представителей Инвестиционного агентства Приморского края, инвесторы проявляют большой интерес к объекту, с ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.

В состав недостроенного гостиничного комплекса входит здание отеля площадью около шести тысяч квадратных метров, строительная готовность которого составляет 79%, и здание SPA-комплекса площадью более 2,6 тысяч квадратов готовностью 52%. Вместе с объектами незавершенного строительства покупателю перейдет право аренды двух земельных участков общей площадью 31,2 тысяч квадратных метров, на которых расположен гостиничный комплекс.

Ранее РИА VladNews сообщало, что руководство АО «Наш дом - Приморье» перенесло срок проведения аукциона по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный, который так и не достроили со времён саммита АТЭС-2012 года. Объект так и не нашёл своего покупателя.две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной - с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

В октябре прошлого года стало известно, почему так долго строятся многофункциональные гостиничные комплексы «Хаятт» на мысе Бурном и Корабельной набережной. И будут ли достроены вообще. А на днях появилась информация, что торги, на которых власти Приморья собирались продать недостроенный отель Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, не состоятся. Причины отмены аукциона не объявляются, официальных комментариев не поступало. Обоснование решения о снятии отеля с аукциона - пункт 1.7 аукционной документации ("продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения").

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