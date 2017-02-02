Автоледи вылетела в кювет во Владивостоке

Сегодня ночью, 2 февраля, во Владивостоке произошло ДТП, сообщает РИА VladNewsсо ссылкой на Экипажи ДПС.
Сообщается, что транспортное происшествие произошло со стороны Русского острова в сторону остановки Катерная. За рулем иномарки Toyota Vitz находилась девушка.
Как сообщают очевидцы, автоледи учудила на дороге что-то невообразимое. На скорости девушка подлетела леерах, а приземлилась на колеса авто уже в овраге.
Девушка и пассажирка иномарки не пострадали.
А вот очевидцы даже пошутили, что Вин Дизель мог бы взять парочку уроков вождения у владивостокской автоледи.