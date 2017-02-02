Корабль-призрак Yeruslan начал уходить под лед

На борт поступает вода после пожара

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 февраля, очевидцы сообщили, что корма брошенного судна Yeruslan начала уходить под воду, сообщает РИА VladNews.

По словам очевидцев, корма корабля уже на несколько метров ушла под воду, что может означать, что на борт продолжает поступать вода и в скором времени судно и вовсе отправится на дно.

Как ранее сообщало РИА VladNews, во вторник, 31 января, на судне, которое уже два года «базируется» во Владивостоке, произошел пожар, в результате чего корабль получил значительные повреждения, на борт начала поступать вода. Отметим, что в настоящее время прогулки около судна, а также подъем на него опасны для жизни.