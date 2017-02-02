За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 17 пожаров

В происшествиях никто не пострадал

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В среду, 1 февраля, в Приморском крае было зарегистрировано 17 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МЧС России по Приморскому краю.

В 18:57 на пульт пожарно-спасательной службы Владивостокского городского округа поступило сообщение о пожаре. Заявитель рассказал, что на острове Русский в поселке Минка-2 открытым пламенем горит деревянная двухэтажная дача.

Оперативно прибыв к месту происшествия, огнеборцы приступили к тушению. В связи с сильным задымлением внутри помещения было принято решение задействовать два звена газодымозащитной службы.

В 20:23 пожар был локализован, а в 22:43 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м. Погибших и пострадавших нет. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 33 человека личного состава и 7 единиц техники. Причины возгорания устанавливаются.

1 февраля в 02:03 в пожарно-спасательную службу Партизанского городского округа поступила информация о возгорании дома, расположенного в селе Углекаменск на переулке Дубовый.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники пожарной охраны и принялись тушить пламя. Вскоре был установлен очаг возгорания. Горели крыша, пол, межкомнатные перегородки, стены, мебель и личные вещи хозяев. Наблюдалось сильное задымление внутри помещения. В связи с этим брандмейстерами было принято решение задействовать звено газодымозащитной службы.

В 02.17 пожар был локализован, а в 02.47 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. При тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания выясняются.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Следует помнить, что курение допускается только в специально отведённых для этого местах. Ни в коем случае не курите в постели, не бросайте непотушенные сигареты. Будьте крайне осторожны при эксплуатации печного отопления и электрических приборов, не перегружайте сеть, а, уходя из дома, выключайте электрооборудование из сети. Не пользуйтесь источниками открытого огня. Не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых, так как даже малая детская шалость может обернуться большим горем.