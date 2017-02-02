Автоледи вылетела в кювет во Владивостоке 12:38, 02 февраля Автоледи вылетела в кювет во Владивостоке
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены 12:36, 02 февраля Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
Корабль-призрак Yeruslan начал уходить под лед 12:14, 02 февраля Корабль-призрак Yeruslan начал уходить под лед
Новостная лента
Февраль, 02 четверг
13:01
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
13:01
Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
13:01
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
13:01
Карты моря из дерева создают во Владивостоке Видео
12:38
Автоледи вылетела в кювет во Владивостоке
12:36
Четыре междугородних рейса из Владивостока отменены
12:14
Корабль-призрак Yeruslan начал уходить под лед
12:02
8 канал запустил собственный сайт!
11:48
За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 17 пожаров
11:34
Дача сгорела во Владивостоке
11:17
«Ростелеком» презентовал проект «Уссурийская звезда» Фото
11:14
Жители Владивостока избили и чуть не задушили таксиста ради автомобиля
11:06
Налоги во Владивостоке: кто не успел, тот опоздал! Видео
10:46
По факту массового ДТП в Приморье, где пострадал годовалый ребенок, проводится проверка
10:37
Какой сегодня праздник: 2 февраля - День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в 1943 году
10:21
Жестокое убийство двух женщин произошло в Приморье
10:11
На новой 2000-й купюре появится изображение моста о. Русский
10:04
В какой «кухне» готовятся «дальневосточные гектары» в Приморье? Эксклюзив
09:43
Сотрудники ГАИ провели рейд вблизи образовательных учреждений Владивостока
09:37
Молодой человек грабил женщин в Приморье
09:29
В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел
09:21
Китаец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому
09:09
Гороскоп на 2 февраля
08:47
Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 февраля Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня -5°C
07:08
Запись в первые классы стартовала в Приморье
06:25
Ярмарка абонементов прошла в Приморской краевой филармонии
05:31
Полицейские кинологи в Приморье помогли раскрыть 427 преступлений
04:47
В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍
03:15
Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала 49 тысяч геев
02:17
Мужчина облил бензином и сжег жену в Красноярском крае
01:24
В Екатеринбурге 200 человек эвакуировали из Дворца спорта из-за пожара
00:01
Отчим надругался над 11-летней падчерицей под Волгоградом
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4076 (15) от 02 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Гимназия на два корпуса
Yeruslan сгубила известность
Доходы приморцев внимательно изучат
Код мастера – код Шлихта
В МФЦ – за водительским удостоверением
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Дача сгорела во Владивостоке

Никто не пострадал
Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В среду, 1 февраля, в 18:57 на пульт пожарной службы Владивостока поступило сообщение о пожаре. Заявитель рассказал, что на острове Русский в поселке Минка-2 открытым пламенем горит деревянная двухэтажная дача, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

В 20:23 пожар был локализован, а в 22:43 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 33 человека личного состава и 7 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жители Владивостока избили и чуть не задушили таксиста ради автомобиля
11:14, 02 февраля 2017 Жители Владивостока избили и чуть не задушили таксиста ради автомобиля

Возбуждено уголовное дело

По факту массового ДТП в Приморье, где пострадал годовалый ребенок, проводится проверка
10:46, 02 февраля 2017 По факту массового ДТП в Приморье, где пострадал годовалый ребенок, проводится проверка

Четыре человека госпитализированы

Жестокое убийство двух женщин произошло в Приморье
10:21, 02 февраля 2017 Жестокое убийство двух женщин произошло в Приморье

Расследование продолжается

Молодой человек грабил женщин в Приморье
09:37, 02 февраля 2017 Молодой человек грабил женщин в Приморье

Возбуждено уголовное дело

В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел
09:29, 02 февраля 2017 В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел

Счет на жалобы в адрес прокуратуры и администрации Президента РФ идет на сотни

Китаец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому
09:21, 02 февраля 2017 Китаец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому

Расследование дела завершено

В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍
04:47, 02 февраля 2017 В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍

Возбуждено уголовное дело