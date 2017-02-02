Дача сгорела во Владивостоке

Никто не пострадал

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В среду, 1 февраля, в 18:57 на пульт пожарной службы Владивостока поступило сообщение о пожаре. Заявитель рассказал, что на острове Русский в поселке Минка-2 открытым пламенем горит деревянная двухэтажная дача, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Приморскому краю.

На место происшествия незамедлительно прибыли пожарные расчеты, которые приступили к тушению.

В 20:23 пожар был локализован, а в 22:43 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 300 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. По сигналу тревоги для тушения пожара прибыли 33 человека личного состава и 7 единиц техники.

Причины возгорания устанавливаются.