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Жители Владивостока избили и чуть не задушили таксиста ради автомобиля

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который сообщил, что на него напали неизвестные, похитили автомобиль и личные вещи, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции опросили потерпевшего. Было установлено, что заявитель работает таксистом. Ночью он приехал по вызову на остановку общественного транспорта Спортивная. На улице Давыдова один из пассажиров стал душить потерпевшего ремнем безопасности, а второй наносить удары по лицу. Злоумышленники вытолкнули водителя на улицу, похитили куртку, документы на автомобиль и мобильный телефон, сели в иномарку и скрылись.

Пострадавший смог описать злоумышленников. Ориентировка с их приметами была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

В ходе розыска сотрудники полиции установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались 25 - и 28-летний жители Владивостока. В ходе проверки по оперативным учетам установлено, что один из налетчиков имеет судимости за совершение корыстно-насильственных преступлений.

Автомобиль и личные вещи были возвращены законному владельцу.

По данному факту были возбуждены уголовные дела. Злоумышленникам грозит лишение свободы до десяти лет.

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