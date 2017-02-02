По факту массового ДТП в Приморье, где пострадал годовалый ребенок, проводится проверка

Четыре человека госпитализированы

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств, в результате чего пострадали пять человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ГАИ и «скорая».

Установлено, что 29-летний водитель автомобиля Suzuki Swift при совершении поворота налево не предоставил преимущества в движении автомашине Mitsubishi Airtrek, двигавшейся во встречном направлении, и совершил столкновение. В результате удара Suzuki Swift отбросило в сторону заборного ограждения автостоянки. Автомобиль столкнулся с внедорожником Toyota Land Cruiser Prado, находившимся на территории стоянки.

В результате ДТП пострадали 5 человек. Водителю и пассажирам Suzuki Swift - 29-летнему мужчине, годовалому мальчику, женщинам в возрасте 31 и 57 лет - потребовалась госпитализация. 36-летнему водителю Mitsubishi Airtrek назначено амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.