Жестокое убийство двух женщин произошло в Приморье

Расследование продолжается

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Во вторник, 31 января, в Уссурийске неизвестный преступник убил двух женщин, сообщает РИА VladNews.

Неизвестный жестоко расправился с двумя женщинами. 52-летнюю хозяйку квартиры он задушил проводом от утюга, а ее 44-летняя знакомая скончалась от множественных ножевых ранений. После убийства мужчина снял со своих жертв золотые украшения, похитил вещи из квартиры, после чего скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили корреспонденты РИА VladNews в СУ СК РФ по Приморскому краю, в настоящее время расследование дела продолжается. Преступник до сих пор еще не задержан.