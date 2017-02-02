На новой 2000-й купюре появится изображение моста Русский остров

Совет директоров сделал свой выбор

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Совет директоров Банка России принял решение об оформлении банкнот Банка России номиналами 200 и 2000 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Банка России.

Сообщается, что по решению Совета директоров на банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя – изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока – мост на остров Русский во Владивостоке и космодром «Восточный» в Амурской области. Такое решение было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для банкнот, которые появятся в обращении уже в конце 2017 года.

Напомним, что конкурс на символ для новых банкнот проводился с июня по октябрь 2016 года. Всего участвовало более 5000 номинантов, однако в финале оказались всего 10 достопримечательностей, среди которых и выбирали победителей.

7 октября 2016 года были озвучены победители конкурса. Ими стали символы Дальнего Востока и Севастополя.