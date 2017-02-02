Какой сегодня праздник: 2 февраля - День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в 1943 году

200 героических дней обороны

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 2 февраля, в России отмечается один из дней воинской славы — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году. Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Известно, что в планы немецко-фашистского командования на лето 1942 года входило разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 1942 года начался первый этап Сталинградской битвы. Задачей немцев было овладеть нефтяными районами Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. Выполнить эту задачу должны были группы армий «А» и «Б».



Спустя четыре месяца советские войска смогли дать отпор врагу и 19 ноября 1942 года перешли в контр-наступление под Сталинградом.



Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но и к идеологическому поражению. Бои шли буквально за каждый квартал, за каждый дом, а центральный вокзал города переходил из рук в руки 13 раз. В конце концов бойцы Красной Армии смогли выстоять и 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск Ф.Паулюс сдался в плен.



200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые кровопролитные и жестокие. Во время обороны города погибли и были ранены более 700 тысяч советских солдат и офицеров.



Отметим, что Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных действий, после которых немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.



На сегодняшний день в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, а в Волгограде создано множество исторических мест, связанных с его героическим прошлым. Самым известным монументом, посвященным защитникам Сталинграда, является «Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане.