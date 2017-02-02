Сотрудники ГАИ провели рейд вблизи образовательных учреждений Владивостока

За прошедший год было выявлено более 5000 нарушителе

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Профилактический рейд направлен на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей. Подобные рейды сотрудники ГИБДД проводят регулярно. В ходе мероприятия «Внимание каникулы» проводимом в период с 19 декабря по 8 января 2017 года полицейские выявили 349 водителей, перевозивших детей без детского удерживающего устройства. Всего за 2016 год на территории г. Владивостока полицейскими выявлено и привлечено к ответственности 5292 нарушителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по г. Владивостоку.

Часто ремни детского автокресла перекручены или ослаблены, контактируют с шеей, чего не должно быть, а кресло часто не соответствует весу и росту ребёнка. Катастрофической ошибкой является перевозка детей в машине на руках взрослых. В случае, дорожно-транспортного происшествия, вес взрослого человека просто придавит малыша, даже при малой скорости.

Госавтоинспекция города Владивостока отмечает рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Не все родители заботятся о безопасности своих детей и по-прежнему игнорируют требования по их перевозке.

Автомобильное кресло для перевозки детей – это необходимый атрибут, который в случае дорожно-транспортного происшествия способен сохранить жизнь ребенку. По закону за невыполнение водителями требований правил дорожного движения, которые предполагают наличие детских кресел при перевозке детей, предусмотрен административный штраф в размере 3 тысячи рублей.

В ходе профилактического рейда инспекторы ГИБДД вручали всем водителям и пассажирам специально разработанные буклеты с общими рекомендациями по эксплуатации детских автомобильных кресел.