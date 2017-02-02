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В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел

Счет на жалобы в адрес прокуратуры и администрации Президента РФ идет на сотни
Фото: ivteleradio.ru Фото: ivteleradio.ru
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В деле о «черных лесорубах» до сих пор совершенно неясно, какие заготовители леса «черные», а какие – «белые». А обвиняемый по одному из дел – местный предприниматель Ёкуб Фозилов, находясь под стражей, стал фигурировать там… в качестве свидетеля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Goldenmost.

На этой неделе в Дальнереченске в местном районном суде начали слушать дело в отношении гражданина Х., который обвиняется сразу по двум серьезным статьям Уголовного кодекса РФ – 260 ч.3 (незаконная рубка зеленых насаждений) и ст. 210 ч.1 (организация преступного сообщества).

На самом деле слушается самое первое из уголовных дел одного ряда – во всех них так или иначе присутствует местный предприниматель Ёкуб Фозилов, который, собственном, первым сообщил в полицию о незаконных рубках. Борьба Фозилова с «черными лесорубами» обернулась против него самого – вскоре он сам оказался обвиняемым в незаконных рубках зеленых насаждений и в организации преступного сообщества. Дело в отношении предпринимателя расследует Следственное управление УМВД по Приморскому краю – стоит ли напоминать, что недавно двое высокопоставленных сотрудников этого управления сами на прошлой неделе оказались под следствием по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

Примечательно, что Фозилов – единственный, кто по данным «лесным» делам находится под стражей. И единственный, кто утверждает, что дела в отношении него сфальсифицированы. Счет на жалобы в адрес прокуратуры и администрации Президента РФ от Фозилова идет уже на сотни.

Удивительное рядом: пока предприниматель находится в СИЗО, у него уже успели сжечь цех деревообработки и избить родного брата, причем брата избили прямо в том кафе, которое принадлежит самому Ёкубу Фозилову. Хулиган, напавший на брата Ёкуба Каримовича, до сих пор не задержан, хотя личность его установлена.

Все происходящее вокруг своего бизнеса и своих родственников, арестованный предприниматель считает местью за то, что он «высветил» дела «черных лесорубов». К тому же, за время своего нахождения в СИЗО Фозилов достиг 45-летия – возраста замены паспорта, но органы полиции делают все возможное, чтобы паспорт он не поменял. То есть, фактически, Ёкуба Фозилова сегодня как бы и не существует: нет паспорта – нет и человека. Однако это не мешает содержать его под стражей и расследовать в отношении него 2 уголовных дела. Так же сам Фозилов отмечал, что затянувшееся в отношении него следствие сегодня пытаются «наверстать» за счет сокращения срока ознакомления обвиняемого с делом, чтобы быстрее отправить скандальное «лесное» дело в суд. При этом сам предприниматель отмечал – по каким-то ему непонятным причинам, незаконно добытый «черными лесорубами» лес, который считается вещественным доказательством, вдруг по решению следователя был возвращен… самим «черным лесорубам», как вполне законный.

На этот раз в том «лесном деле», которое слушается в Дальнереченском районном суде, Ёкуб Фозилов присутствует в качестве свидетеля. Однако для того, чтобы он один раз дал показания в суде, его перевезли из СИЗО-1 города Владивостока в Дальнереченск на несколько недель. Зачем? Ведь свидетеля можно было бы вполне допросить путем видеоконференции.

Похоже, что все эти сомнительно расследованные «лесные» дела станут бесконечной чередой следственно-судебных и медийных скандалов. Было бы неплохо, чтобы на все эти нестыковки и странности в деле Фозилова обратила внимание краевая прокуратура. Самое время краевой прокуратуре дать оценку работе Следственного управления УМВД по Приморскому краю, которое, похоже, действительно стало «запутываться» в каких-то неоднозначных уголовных делах…

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