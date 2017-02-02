Молодой человек грабил женщин в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Михайловского района, которая сообщила о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Заявительница сообщила, что неизвестный выхватил из ее рук сумку, в которой находились кошелек с деньгами, банковскими картами, мобильный телефон, и скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и составив ориентировку на подозреваемого.

Сообщается, что несколькими днями ранее в отношении другой местной жительницы в ночное время было совершено похожее преступление.

Во время патрульно-постовой службы в поселке Новошахтинский сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека, похожего по приметам, указанным в ориентировке, и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы. Парень был заключен по стражу.