В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел 09:29, 02 февраля В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел
Гороскоп на 2 февраля 09:09, 02 февраля Гороскоп на 2 февраля
Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 февраля 08:47, 02 февраля Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 февраля (Адреса)
Новостная лента
Февраль, 02 четверг
09:52
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
09:52
Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
09:52
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
09:43
Сотрудники ГАИ провели рейд вблизи образовательных учреждений Владивостока
09:37
Молодой человек грабил женщин в Приморье
09:37
Какой сегодня праздник: 2 февраля - День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в 1943 году
09:29
В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел
09:21
Китаец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому
09:09
Гороскоп на 2 февраля
08:47
Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 февраля Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня -5°C
07:08
Запись в первые классы стартовала в Приморье
06:25
Ярмарка абонементов прошла в Приморской краевой филармонии
05:31
Полицейские кинологи в Приморье помогли раскрыть 427 преступлений
04:47
В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍
03:15
Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала 49 тысяч геев
02:17
Мужчина облил бензином и сжег жену в Красноярском крае
01:24
В Екатеринбурге 200 человек эвакуировали из Дворца спорта из-за пожара
00:01
Отчим надругался над 11-летней падчерицей под Волгоградом
Февраль, 01 среда
23:08
Для замены водительских удостоверений владивостокцев приглашают в городские отделения МФЦ
22:35
Жителей Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Корреспондент Русского мира»
21:01
Управляющие организации повторно наказывают за неубранный снег
20:23
Японский ветрогенератор планируют установить на острове Попова
19:02
Общественные организации получат финансовую поддержку от администрации Владивостока
18:22
Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 2 февраля
17:56
Глава МЧС проверил готовность Приморья к ликвидации последствий паводка
17:44
Машинам скорой помощи не разрешили таранить автомобили
17:33
Правительство РФ повысит пенсионный возраст
17:22
Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного "Хаятта"
17:18
​Эксперт: Жители Дальнего Востока не воспользовались своим преимуществом на получение гектара Эксклюзив
17:11
Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо Фото
17:04
Во Владивостоке продолжается мониторинг состояния контейнерных площадок Фото
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4076 (15) от 02 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Гимназия на два корпуса
Yeruslan сгубила известность
Доходы приморцев внимательно изучат
Код мастера – код Шлихта
В МФЦ – за водительским удостоверением
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Молодой человек грабил женщин в Приморье

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась жительница Михайловского района, которая сообщила о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Заявительница сообщила, что неизвестный выхватил из ее рук сумку, в которой находились кошелек с деньгами, банковскими картами, мобильный телефон, и скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили заявительницу и составив ориентировку на подозреваемого.

Сообщается, что несколькими днями ранее в отношении другой местной жительницы в ночное время было совершено похожее преступление.

Во время патрульно-постовой службы в поселке Новошахтинский сотрудники полиции обратили внимание на молодого человека, похожего по приметам, указанным в ориентировке, и задержали его. Им оказался 18-летний местный житель, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы. Парень был заключен по стражу.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел
09:29, 02 февраля 2017 В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел

Счет на жалобы в адрес прокуратуры и администрации Президента РФ идет на сотни

Китаец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому
09:21, 02 февраля 2017 Китаец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому

Расследование дела завершено

В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍
04:47, 02 февраля 2017 В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍

Возбуждено уголовное дело

Мужчина облил бензином и сжег жену в Красноярском крае
02:17, 02 февраля 2017 Мужчина облил бензином и сжег жену в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге 200 человек эвакуировали из Дворца спорта из-за пожара
01:24, 02 февраля 2017 В Екатеринбурге 200 человек эвакуировали из Дворца спорта из-за пожара

Проводится проверка

Отчим надругался над 11-летней падчерицей под Волгоградом
00:01, 02 февраля 2017 Отчим надругался над 11-летней падчерицей под Волгоградом

Мужчина своей вины не признает

КамАЗ с краном рухнул с моста в Приморье
16:45, 01 февраля 2017 КамАЗ с краном рухнул с моста в Приморье

Информация о пострадавших отсутствует