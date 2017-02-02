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Китаец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому

Расследование дела завершено
Фото: fedpress.ru Фото: fedpress.ru
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

28-летний житель КНР обвиняется в покушение на дачу взятки сотруднику полиции в Чугуевке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 28 декабря 2016 года обвиняемый, осознавая, что перед ним полицейский, пытался передать ему взятку в размере 20 тысяч рублей за не привлечение к административной ответственности за нарушение режима пребывания в период проживания в Российской Федерации двух его сограждан.

Отметим, что сотрудник полиции отказался принимать деньги и сообщил о случившемся. Фигуранту дела не удалось довести свой преступный умысел до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам.

В настоящее время уголовное дело было передано в суд для дальнейшего разбирательства.

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