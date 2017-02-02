Жители Приморья получили Дальневосточный гектар

​1 февраля стартовал второй этап реализации госпрограммы

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

1 февраля стартовал второй этап реализации госпрограммы «Дальневосточный гектар», право на который получил каждый гражданин России. Использовать участок в течение пяти лет можно для постройки жилья, занятия сельским хозяйством, открытия своего бизнеса, отдыха и туризма, строительства спортивных объектов и промышленных предприятий. Документы на первые выданные гектары их владельцам сегодня торжественно вручил никто иной, а заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Трутнев, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.