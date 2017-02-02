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Карты моря из дерева создают во Владивостоке

Сувениры, которые отображают глубины акваторий и прописывая все необходимые обозначения
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Погрузиться на глубину трех тысяч метров и дотронуться до Марианской впадины без снаряжения дайвера. Думаете невозможно? А вот и нет. Теперь это стало доступно благодаря многослойным картам морей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Молодые предприниматели Владивостока создают сувенирные деревянные карты, отображая на них реальные глубины акваторий и прописывая все необходимые обозначения. Идея пришла из Канады, но там создают карты озер. Приморские мастера пошли дальше.

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