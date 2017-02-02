Жестокое убийство двух женщин произошло в Приморье 10:21, 02 февраля Жестокое убийство двух женщин произошло в Приморье
На новой 2000-й купюре появится изображение моста Русский остров 10:11, 02 февраля На новой 2000-й купюре появится изображение моста Русский остров
В какой «кухне» готовятся «дальневосточные гектары» в Приморье? 10:04, 02 февраля В какой «кухне» готовятся «дальневосточные гектары» в Приморье? (Эксклюзив)
Новостная лента
Февраль, 02 четверг
11:27
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
11:27
Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
11:27
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
11:17
«Ростелеком» презентовал проект «Уссурийская звезда» Фото
11:14
Жители Владивостока избили и чуть не задушили таксиста ради автомобиля
11:06
Налоги во Владивостоке: кто не успел, тот опоздал! Видео
10:46
По факту массового ДТП в Приморье, где пострадал годовалый ребенок, проводится проверка
10:37
Какой сегодня праздник: 2 февраля - День воинской славы России - День победы в Сталинградской битве в 1943 году
10:21
Жестокое убийство двух женщин произошло в Приморье
10:11
На новой 2000-й купюре появится изображение моста Русский остров
10:04
В какой «кухне» готовятся «дальневосточные гектары» в Приморье? Эксклюзив
09:43
Сотрудники ГАИ провели рейд вблизи образовательных учреждений Владивостока
09:37
Молодой человек грабил женщин в Приморье
09:29
В Дальнереченске начали слушать одно из скандальных «лесных» дел
09:21
Китаец предстанет перед судом за попытку дачи взятки полицейскому
09:09
Гороскоп на 2 февраля
08:47
Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 февраля Адреса
08:41
Во Владивостоке сегодня -5°C
07:08
Запись в первые классы стартовала в Приморье
06:25
Ярмарка абонементов прошла в Приморской краевой филармонии
05:31
Полицейские кинологи в Приморье помогли раскрыть 427 преступлений
04:47
В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍
03:15
Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала 49 тысяч геев
02:17
Мужчина облил бензином и сжег жену в Красноярском крае
01:24
В Екатеринбурге 200 человек эвакуировали из Дворца спорта из-за пожара
00:01
Отчим надругался над 11-летней падчерицей под Волгоградом
Февраль, 01 среда
23:08
Для замены водительских удостоверений владивостокцев приглашают в городские отделения МФЦ
22:35
Жителей Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Корреспондент Русского мира»
21:01
Управляющие организации повторно наказывают за неубранный снег
20:23
Японский ветрогенератор планируют установить на острове Попова
19:02
Общественные организации получат финансовую поддержку от администрации Владивостока
18:22
Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 2 февраля
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4076 (15) от 02 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Гимназия на два корпуса
Yeruslan сгубила известность
Доходы приморцев внимательно изучат
Код мастера – код Шлихта
В МФЦ – за водительским удостоверением
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
8 канал

Налоги во Владивостоке: кто не успел, тот опоздал!

Штрафные санкции начали действовать с января 2017 года
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Не видать спокойной жизни тем, кто вовремя не заплатил налоги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Штрафные санкции начали применять в начале 2017 года к тем, кто обязан, но не оплачивал транспортный, земельный и имущественный налоги. Не избежать налоговой ответственности и владельцам, так назваемых, «объектов-невидимок».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Погода во Владивостоке: «Когда наступит весна?»
15:21, 01 февраля 2017 Погода во Владивостоке: «Когда наступит весна?»

Синоптики прогнозируют нулевую вероятность выпадения осадков на ближайшие пять дней

Группа «Пазарх» привезла во Владивосток выставку
13:17, 01 февраля 2017 Группа «Пазарх» привезла во Владивосток выставку

Работы с загадками и тайным смыслом

Футболисты «Луч-Энергии» узнали своих первых соперников
11:11, 01 февраля 2017 Футболисты «Луч-Энергии» узнали своих первых соперников

Новости спорта

«Урок мужества» прошел во Владивостоке
10:05, 01 февраля 2017 «Урок мужества» прошел во Владивостоке

В качестве педагогов – сотрудники органов внутренних дел и бойцы ОМОН

«Крузак» администрации края стал виновником серьезного ДТП
14:23, 31 января 2017 «Крузак» администрации края стал виновником серьезного ДТП

Новые подробности

«Заповедное ожерелье Амура»: в музее им. В. К. Арсеньева новая фотовыставка
13:12, 31 января 2017 «Заповедное ожерелье Амура»: в музее им. В. К. Арсеньева новая фотовыставка

Посетителям представили 92-е уникальные фотографии

Яйцеклетки морского ежа определяют загрязнение воды в Приморье
11:16, 31 января 2017 Яйцеклетки морского ежа определяют загрязнение воды в Приморье

Новые проекты