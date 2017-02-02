Налоги во Владивостоке: кто не успел, тот опоздал!

Штрафные санкции начали действовать с января 2017 года

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Не видать спокойной жизни тем, кто вовремя не заплатил налоги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Штрафные санкции начали применять в начале 2017 года к тем, кто обязан, но не оплачивал транспортный, земельный и имущественный налоги. Не избежать налоговой ответственности и владельцам, так назваемых, «объектов-невидимок».