Не видать спокойной жизни тем, кто вовремя не заплатил налоги, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Штрафные санкции начали применять в начале 2017 года к тем, кто обязан, но не оплачивал транспортный, земельный и имущественный налоги. Не избежать налоговой ответственности и владельцам, так назваемых, «объектов-невидимок».
Налоги во Владивостоке: кто не успел, тот опоздал!
Штрафные санкции начали действовать с января 2017 годаВладивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.
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