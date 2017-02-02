Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
Сегодня, 2 февраля, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.
В Приморье осадков не ожидается
Подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно через портал Гсуслуги
В настоящее время в полиции Приморья применяются 190 служебных собак
Памятный день
Услуга доступна с 1 февраля 2017 года
Заявки принимаются до сентября
Выписаны штрафы на общую сумму более 90 тысяч рублей