Часть Владивостока останется без света в четверг, 2 февраля

17:11 Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо Фото

17:04 Во Владивостоке продолжается мониторинг состояния контейнерных площадок Фото

Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

- Вряд ли, это все «показуха» - Думаю, да - Ничего не поможет против "Пушистика" и "Боярышника"

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