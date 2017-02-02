Запись в первые классы стартовала в Приморье

Подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно через портал Гсуслуги

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Прием документов от будущих первоклашек начали школы Приморского края 1 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте образования и науки, прием в первые классы проходит в два этапа: с 1 февраля по 30 июня – для дошкольников, зарегистрированных по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. С 1 июля, но не позднее 5 сентября – для всех желающих ребят при наличии свободных мест.

«При подаче заявления с 1 февраля по 30 июня родители или законные представители будущих первоклассников, являющихся гражданами Российской Федерации, предоставляют: документ, удостоверяющий личность родителя или законного представителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка и его ксерокопию, оригинал свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания и его ксерокопию. По своему усмотрению родители ребенка представляют и иные документы. Медицинская карта не является обязательным документом для зачисления в школу», – отметили специалисты.

Если ребенок не является гражданином России, его родителям или законным представителям придется также предоставить заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя или законность представления прав обучающегося, заверенные копии документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

Информация о количестве свободных мест для приема детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, будет размещена на информационных стендах для родителей и интернет-сайтах общеобразовательных учреждений не позднее 1 июля. При приеме в образовательное учреждение первоочередным правом пользуются только дети военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

В департаменте добавили, что подать документы на зачисление ребенка в первый класс можно не только лично, но и через портал Госуслуги в сети Интернет или многофункциональный центр.

«Для подачи заявления необходимо зайти на сайт gosuslugi.ru, в разделе «Ваше местоположение» выбрать, например, «Владивосток». Затем «Органы власти по местоположению», «Управление по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока», услуга «Зачисление в общеобразовательные учреждения города Владивостока». Нажав кнопку «Получить услугу», заполнить все необходимые поля. Зачисление оформляется распорядительным актом образовательной организации в течение семи рабочих дней», – рассказали специалисты.

Представители департамента добавили, что никаких специальных требований к тому, что должен уметь маленький школьник, общеобразовательные организации предъявлять не имеют право.