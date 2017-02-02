Ярмарка абонементов прошла в Приморской краевой филармонии

Посетителей на ярмарке было немало

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В фойе Приморской краевой филармонии прошла ярмарка абонементов – необычное мероприятие, в рамках которого все владивостокцы - любители посещать культурные мероприятия – могли купить билеты на концерты, спектакли и выставки с большой скидкой (до 50 процентов), сообщает РИА VladNews.

«Для нас ярмарка абонементов, - говорит Анна Алеко, возглавляющая Приморскую филармонию, - мероприятие скорее традиционное, мы не впервые его проводим. Но обычно она проходила в мае, а в этом году мы присоединились к всероссийской акции «Ярмарка абонементов» и пригласили к участию в ней коллег – театр молодежи, картинную галерею…

Своим постоянным посетителям мы на ярмарке предложили абонементы на концерты эстрадного оркестра филармонии, вечера романсов, а главное – на концерты Дальневосточного фестиваля классической музыки «Дальневосточная весна»… А в мае на новой ярмарке будут доступны абонементы на концерты Тихоокеанского симфонического оркестра, джазовый фестиваль… И все это – по цене с 50-процентной скидкой».

Театр молодежи на ярмарке приглашал посетителей приобрести билеты на спектакли февраля и марта, а Приморская картинная галерея, по словам Юлии Блаженковой, заведующей научно-просветительским отделом галереи, разработала целую серию абонементов на посещение постоянной экспозиции – от билетов для романтических свиданий до корпоративных экскурсий.

Посетителей на ярмарке было немало. Люди разных возрастов пришли не только послушать выступления солистов филармонии и попить чаю с вкусняшками от одного из владивостокских кафе, главное – они действительно активно покупали абонементы и билеты, тем самым еще раз доказывая, что Владивосток не зря носит звание культурной столицы Дальнего Востока.