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В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В Забайкалье задержали двух подростков, которые подозреваются в убийстве 15-летней школьницы. Сегодня они были доставлены в отделение полиции в Хилокском районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлены 16-летний одноклассник погибшей и его 17-летний двоюродный брат. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что накануне гибели школьница общалась с задержанными в социальных сетях.

С ними же она, по всей вероятности, и встречалась.

Следователи взяли у молодых людей биологические образцы и предметы одежды для установления факта причастности к убийству.

Мать потерпевшей рассказала, что девушка вечером 29 января ушла из дома в компании знакомых молодых людей.

По факту исчезновения дочери женщина на следующий день обратилась в полицию. В итоге, вечером 30 января на окраине города Хилка Забайкальского края прохожий обнаружил тело 15-летней девушки с ножевыми ранениями. Погибшей оказалась ученица одной из местных школ, которая в воскресенье вечером ушла из дома в компании знакомых, но так и не вернулась.

В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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