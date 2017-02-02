В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в убийстве школьницы‍

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В Забайкалье задержали двух подростков, которые подозреваются в убийстве 15-летней школьницы. Сегодня они были доставлены в отделение полиции в Хилокском районе Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального управления МВД, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По подозрению в совершении преступления в отдел полиции доставлены 16-летний одноклассник погибшей и его 17-летний двоюродный брат. Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что накануне гибели школьница общалась с задержанными в социальных сетях.



С ними же она, по всей вероятности, и встречалась.



Следователи взяли у молодых людей биологические образцы и предметы одежды для установления факта причастности к убийству.



Мать потерпевшей рассказала, что девушка вечером 29 января ушла из дома в компании знакомых молодых людей.



По факту исчезновения дочери женщина на следующий день обратилась в полицию. В итоге, вечером 30 января на окраине города Хилка Забайкальского края прохожий обнаружил тело 15-летней девушки с ножевыми ранениями. Погибшей оказалась ученица одной из местных школ, которая в воскресенье вечером ушла из дома в компании знакомых, но так и не вернулась.



В настоящее время следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».