Проводится проверка

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Во вторник, 31 января, в Екатеринбурге 200 человек эвакуировали из Дворца спорта из-за пожара,сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Сообщается, что информация о возгорании поступило на дежурный пульт экстренных служб около 11:00 по местному времени. Автоматическая пожарная сигнализация сработала в КРК «Уралец». Расположен он по адресу улица Большакова, 90. Этот комплекс является домашней ареной для хоккейного клуба «Автомобилист».



Уже к 13:42 по местному времени (11:42 мск) пожар был локализован. Как сообщил источник в МЧС, возгорание произошло в фитнес-клубе, который находится на втором этаже здания спортивного комплекса.



На площади 120 квадратных метров горели душевая, раздевалка и кресла у ледовой арены. Еще до прибытия пожарных расчетов из здания были эвакуированы 205 человек. Информация о пострадавших в СМИ не поступала. В тушении пожара задействовали 18 единиц пожарно-спасательной техники и 53 человека.



Руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых рассказал, что по факту пожара начата проверка. Как только пламя будет потушено, эксперты начнут выяснять причины возгорания.