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Мужчина облил бензином и сжег жену в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В Красноярском крае полицейские задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в поджоге своей сожительницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что в воскресенье, 29 января, между потерпевшей и ее гражданским мужем возник конфликт. В результате ссоры, мужчина облил женщину бензином и поджег. После содеянного он потушил огонь и вызвал скорую помощь.


25-летняя женщина была госпитализирована. Однако от полученных травм она скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Задержанному грозит лишение свободы до 15 лет.

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