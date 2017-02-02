Мужчина облил бензином и сжег жену в Красноярском крае

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В Красноярском крае полицейские задержали ранее судимого 28-летнего мужчину, который подозревается в поджоге своей сожительницы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что в воскресенье, 29 января, между потерпевшей и ее гражданским мужем возник конфликт. В результате ссоры, мужчина облил женщину бензином и поджег. После содеянного он потушил огонь и вызвал скорую помощь.



25-летняя женщина была госпитализирована. Однако от полученных травм она скончалась.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Задержанному грозит лишение свободы до 15 лет.