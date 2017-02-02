Отчим надругался над 11-летней падчерицей под Волгоградом

Мужчина своей вины не признает

Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

В Волгоградской области перед судом предстанет 24-летний житель Иловлинского района, которого обвиняют в изнасиловании падчерицы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Сообщается, что злоумышленник своей вины не признает. Однако следователи собрали неопровержимые доказательства причастности молодого человека к двум эпизодам преступления. Отмечается, что материалы уголовного дела уже переданы в суд.



По данным следствия, мужчина проживал со своей гражданской супругой и ее 11-летней дочерью. Впервые отчим надругался над падчерицей, страдающей легкой умственной отсталостью, в июле прошлого года.



Тогда мужчина был пьян, а матери ребенка на тот момент не было дома. Воспользовавшись этим, злоумышленник изнасиловал девочку, а в октябре прошлого года произошло то же самое.



Долгое время девочка не рассказывала о случившемся своей матери. Однако уже в декабре между женщиной и ее дочерью состоялся откровенный разговор. После этого женщина отправилась в полицию, а чуть позже против ее сожителя было открыто уголовное дело.