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Общество

Королева Великобритании Елизавета II посмертно помиловала 49 тысяч геев

Памятный день
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, четверг, 02 февраля , РИА Vladnews.

Британская королева Елизавета II подписала закон о посмертном помиловании 49 тысяч гомосексуалистов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что королева Елизавета II подписала так называемый «закон Алана Тьюринга» по названию аналогичного королевского помилования, дарованного знаменитому математику-гомосексуалисту, который покончил жизнь самоубийством в 1954 году.

Все дело в том, что в современном законодательстве Великобритании отсутствует наказание за гомосексуализм, хотя ранее, это было уголовное преступление. Вплоть до XIX века в Великобритании за него полагалась смертная казнь, а в XIX веке за гомосексуализм полагались каторжные работы. В Англии гомосексуализм считался уголовным преступлением до 1967 года, в Шотландии — до 1980 года, в Северной Ирландии — до 1982 года.

По статистике, вероятнее всего неполной, за гомосексуализм в Великобритании были осуждены не менее 49 тысяч человек. Теперь все они посмертно помилованы.

«Это памятный день. Мы никогда не сможем исцелить причиненный вред, но мы извинились за него и предприняли все возможное, чтобы исправить его. Я горд, что «закон Тьюринга» принят нашим кабинетом», — заявил заместитель министра юстиции Сэм Гийма.

Напомним, что в 1952 году математик Алан Тьюринг, взломавший нацистский шифр «Энигма», был уличен в связи с мужчиной. В качестве наказания между тюремным роком и химической кастрацией он выбрал второй вариант. Через два года после этого он умер, вероятно, от самоубийства.

После смерти Тьюринга многие публичные люди призывали к помилованию, однако математик был помилован лишь в 2013 году.

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