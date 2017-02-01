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Глава МЧС проверил готовность Приморья к ликвидации последствий паводка

Владимир Пучков побывал в крае с рабочим визитом
Фото: ГУ МЧС Приморья Фото: ГУ МЧС Приморья
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Глава МЧС России Владимир Пучков проверил готовность Приморского края к проведению работ по ликвидации последствий паводка, произошедшего в регионе осенью 2016 года. Во время рабочей поездки сегодня министр на вертолете прибыл в Чугуевский район, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. 

Владимир Пучков встретился с главами и населением поселков, пострадавших от стихии и сообщил им, что оценочные комиссии на местах продолжат работу до сентября 2017 года. 

«Многие дома ушли в зиму с высокой степенью сырости, мы продолжим их обследование, как только потеплеет и сойдет снег», - сказал министр.

Владимир Пучкова заверил жителей, что в регионе продолжат восстанавливать разрушенную инфраструктуру - дороги, мосты.

«Как только сойдет снег, восстановительные районы мы продолжим», - отметил министр.

С главой муниципального образования Анатолием Баскаковым министр обсудил проблемные вопросы, которые возникают при оформлении документов и оказании помощи населению в восстановлении жилья и при выплатах компенсаций. Жители поселка Чугуевка в зале администрации высказали министру и спасателям МЧС России слова

благодарности за оказанную помощь по очистке и восстановлению их домов, хозяйственных построек и инфраструктуры.

«Я хочу сказать вам огромное спасибо за работу спасателей в тот момент, когда к нам пришла беда. Мы очень вам благодарны и поражены терпению и выдержке, которую проявляли спасатели при работе по восстановлению пострадавших домов», - сказала жительница села Наталья Ангельчук, обращаясь к Владимиру Пучкову.

В свою очередь глава МЧС России высоко оценил труд людей, которые активно участвовали в ликвидации последствий паводка, помогали односельчанам, проявили мужество и стойкость в борьбе со стихией. Он поблагодарил жителей Чугуевского района за мужество и проявленную стойкость.

«Всем вам было не просто, я вам говорю спасибо за совместную работу, потому что слова благодарности в адрес спасателей, которые звучали в адрес МЧС - это слова благодарности в адрес и местных жителей», - сказал министр.

В Чугуевке наиболее отличившимся при спасении людей министр вручил ведомственные награды. Нагрудные знаки МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС» получили сотрудники пожарных подразделений 30-го отряда противопожарной службы Приморского края по охране Чугуевского муниципального района, а также рядовые жители района, не оставшиеся равнодушными к беде односельчан.

В сентябре 2016 года в результате наводнения, вызванного мощным тайфуном «Лайонрок» Чугуевский район сильно пострадал в результате мощного паводка. В зоне подтопления оказались 27 населенных пунктов, пострадало около 2,5 тысяч жилых домов, в которых проживало более 7 тысяч человек, пострадали 30 социально значимых объектов - школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, котельные. В результате разлива рек наблюдались переливы на 7 участках дорог общей

протяженностью 8 км, было повреждено 9 автомобильных мостов, практически полностью отсутствовала мобильная связь.

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