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​Эксперт: Жители Дальнего Востока не воспользовались своим преимуществом на получение гектара

С 1 февраля в программе получения бесплатной земли участвуют все граждане РФ
Фото: politikus.ru Фото: politikus.ru
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В Хабаровске состоялись общественные слушания по "дальневосточному гектару", сообщает РИА VladNews. Представители Минвостокразвития, Агентства по развитию человеческого капитала, главы муниципальных образований и общественность обсуждали 3 этап реализации закона.

Напомним, 1 этап предполагал участие только жителей Дальнего Востока. Выделялись бесплатно в пользование на 5 лет участки земли в 1 га только в пилотных районах, всего 9 штук в макрорегионе. В Приморье - Ханкайский. 2 этап задействовал все свободные дальневосточные площади, но подать заявку могли только жители ДВ. В ходе 3 этапа любой гражданин РФ: из центральных и западных регионов, а также субъектов ДФО может претендовать на 1 га земли на Дальнем Востоке.

На первых двух этапах было подано свыше 30 тысяч заявок. Как ожидают в ведомстве, с 1 февраля 2017 года будет всплеск обращений граждан, в том числе дальневосточников. Интересуются землей в Еврейской автономии, Хасанским районом, Шкотовским и Надеждинским в Приморье. Особо популярны участки земли у моря.

Корреспондент РИА VladNews обратился за комментарием к независимому эксперту от общественности Александру Журавлеву - руководителю проекта "Поселение как территория опережающей рождаемости (ТОР)", участник сетевой платформы "Восточный вектор". 

"В целом, идея раздать гектары людям - хорошая. Многие этого давно ждали, и эта инициатива поднимает имидж власти. Поправки к закону о "дальневосточном гектаре" принимаются через обсуждение с активной частью общественности, в частности через платформу «Восточный вектор». Министерство развития Дальнего Востока, насколько я знаю, первым среди других министерств стало использовать общественно-государственное сотрудничество, - отметил эксперт. - Однако, если бы законопроект ФЗ-119 о "ДВ гектаре", принятый в 2016 году, готовился бы с участием общественности, то не пришлось бы исправлять недостатки.

Второй этап закона о бесплатном гектаре, по моему мнению, не состоялся. Меньше 2 тысяч заявок были удовлетворены. При том, что обратилось 30 тысяч дальневосточников. По роду своей деятельности я более 14 лет общаюсь и работаю с людьми, горящими идеей освоения дальневосточной земли. И знаю многих, кто бы хотел получить гектар. Мы разрабатываем проекты современных поселений, в рамках освоения Дальнего Востока. Моя собственная статистика такова: смогли получить гектар – только каждый тридцатый (около 4%).

Жители Дальнего Востока не смогли реализовать возможность получить свои гектары до окончания 2-го этапа, и воспользоваться положенным им по закону преимуществом перед жителями других регионов РФ. Причины: несовершенство закона, несоответствие документа ожиданиям граждан, несовершенство кадастровых карт, неготовность госсистемы обработать такой поток заявок и компьютерная неграмотность граждан, желающих получить землю, боязнь местных властей "сделать что-нибудь не то". В результате, к 1 февраля многим дальневосточникам отказали, а причину узнать очень не просто.

По моему убеждению, наиболее предпочтительная форма получения гектаров – коллективная заявка, с целью создать полноценное селение с жилыми участками, а также культурным, общественным и деловым центром, экологической промзоной. Люди стремятся получить гектары, чтобы обустроить их, построить дома, обустраивать свой быт, жить рядом с адекватными людьми, осваивать свои участки сообща, и быть частью какого-то большего и значимого проекта, каким может быть проект селения.

К сожалению, это стремление народа в полной мере пока не учтено в законе. Сейчас, чтобы создать селение на 100 участков, к тому же имеющее общественные территории, необходимо проявить изобретательность. Это одна из причин, по которой множество людей еще не подали свои заявки на гектары.

Мне нравится позиция жителей Якутии. Они через своих депутатов уже высказали свои предложения по продлению на территории Якутии действия 2-го этапа закона до тех пор, пока не будут устранены все недочеты с кадастровыми картами.

Оптимизма добавляет следующее: власть идет на контакт с общественностью. Мы встречались сегодня с замминистра развития Дальнего Востока Качаевым и главой АРЧК Тимаковым. Чувствуется желание власти взаимодействовать с общественностью, дорабатывать закон, доводить до результата. Создавать приемлемые условия для проживания и работы на Дальнем Востоке". 

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