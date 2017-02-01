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Общество

Для замены водительских удостоверений владивостокцев приглашают в городские отделения МФЦ

Услуга доступна с 1 февраля 2017 года
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В многофункциональных центрах Владивостока с 1 февраля 2017 года введена новая важная услуга – замена российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений в случае истечения срока их действия, утраты (хищения) или других вызвавших необходимость этой процедуры обстоятельств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Теперь для замены водительского удостоверения можно подать пакет необходимых для этого документов, сделать фото, а затем забрать готовое удостоверение непосредственно в МФЦ Владивостока. Для этого при себе нужно иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (временное удостоверение личности по форме № 2 П), старые права (при их наличии), медицинское заключение установленного образца (если срок окончания действия водительского удостоверения составляет менее шести месяцев).

Если же замена водительского удостоверения требуется его владельцу в связи с изменением установочных данных (ФИО, место и дата рождения и др.), то в МФЦ необходимо будет предъявить документ, подтверждающий таковые (свидетельство о браке и др.). Обязательно нужна также квитанция об оплате госпошлины.

Срок предоставления данной государственной услуги по выдаче новых водительских удостоверений в МФЦ Владивостока со времени приема соответствующего пакета документов составит от трех до шести рабочих дней. Однако эти сроки могут быть увеличены в случае необходимости дополнительных проверок по сроку давности водительского удостоверения, подлежащего обмену, а также местожительству заявителя в другом регионе или в иных требующих уточнения обстоятельствах.

Необходимо также добавить, что у автовладельцев остается возможность при желании заменить права и «по старинке» - в ГИБДД УМВД по Приморскому краю. Однако следует помнить, что первоначальную выдачу водительских удостоверений после сдачи соответствующих экзаменов по вождению и теоретических тестов (а также после окончания срока лишения прав) во Владивостоке уполномочены производить только в ГИБДД УМВД по Приморскому краю.

Напомним, что сегодня во Владивостоке работают пять отделений МФЦ по адресам: отделение № 1 – ул. Давыдова, 9; отделение № 2 – ул. Верхнепортовая, 76-а; отделение № 3 – проспект 100-летия Владивостока , 44; отделения № 4 – ул. Адмирала Невельского, 13; отделение № 5 – Партизанский проспект, 28-а, а также два территориально обособленных структурных подразделения (ТОСП): в пос. Трудовом, по ул.Лермонтова, 36 и на о. Русский, по ул. Экипажной, 10.

Для консультаций по всем вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также для уточнения графиков работы можно обратиться в любое отделение МФЦ Владивостока, а также по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: 8 (423) 230-34-84. Эта служба в связи с большой востребованностью переведена на усиленный режим работы – 7 дней в неделю с 8 часов утра до 20 часов (по воскресеньям до 19:30). Для обращений граждан открыт также адрес электронной почты городского МФЦ – info@mfcvl.ru.

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