Жителей Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Корреспондент Русского мира»

Заявки принимаются до сентября

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Фонд "Русский мир" приглашает жителей Владивостока принять участие в конкурсе «Корреспондент Русского мира», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Заявки на участие принимаются до 20 сентября.

Стать специальным корреспондентом «Русского мира», снять видеоматериал о любом событии, имеющем отношение к культуре, русскому языку, литературе, могут все желающие вне зависимости от возраста и гражданства.

«Для участия в конкурсе необходимо снять на планшет, телефон или видеокамеру событие, имеющее непосредственное отношение к жизни «Русского мира», которое кажется интересным, запоминающимся, заслуживающим внимания всех, кто интересуется культурой России, - отметили в Дальневосточном филиале фонда «Русский мир». – Это могут быть региональные, городские события, мероприятия в университетах и школах».

Участники самостоятельно определяют жанр сюжета. Это может быть интервью, репортаж, портретный очерк, видеоклип. Хронометраж – не более 5 минут, формат - mp4. Работы принимаются до 20 сентября на e-mail: febranch@russkiymir.ru.

Наиболее интересные видеоматериалы выйдут в эфир телеканала «Русский мир», победители конкурса примут участие в качестве кинодокументалистов фонда «Русский мир» в ХIХ фестивале молодёжи и студентов и в мероприятиях ассамблеи «Русского мира».