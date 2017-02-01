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Общество

Управляющие организации повторно наказывают за неубранный снег

Выписаны штрафы на общую сумму более 90 тысяч рублей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

22 протокола об административных правонарушениях рассмотрели на заседании административной комиссии Первореченского района вчера, 31 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. 

За неубранный снег в микрорайоне Снеговая Падь по адресу ул. Анны Щетининой, 37 штраф в размере 60 тысяч рублей предстоит заплатить компании ООО «Главное управление жилищным фондом». Отметим, за это правонарушение компания наказывается повторно. Так, на комиссии, прошедшей 13 декабря 2016 года, управляющей организации был выписан штраф в размере 50 тысяч рублей за неочищенные от снега и льда придомовые территории по адресам Анны Щетининой 37 и 39.

Также повторно был оштрафован и.о. генерального директора управляющей компании «Атлант» за некачественную очистку от снега придомовых территорий по следующим адресам: Шошина 9, 13, 17а, 35, Карбышева, 50/1, Гамарника, 21, Океанский пр-т., 138, Адмирала Горшкова, 30, Военное Шоссе, 28 и Южно-Уральская, 6. Напомним, за нарушение статьи 7.21 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае», а именно, за нарушения в сфере благоустройства, для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 5000 до 10 000 рублей.

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