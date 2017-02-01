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Общество

Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного "Хаятта"

Отель не желают покупать
Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews Фото: Алексей Воронин, РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

«Наш дом – Приморье» заключил договор с Российским аукционным домом, который будет профессионально заниматься продажей недостроенной гостиницы на мысе Бурный во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Известно, что будет проведена новая независимая оценка стоимости объекта незавершенного строительства, а затем проведен аукцион, на этот раз очный – классические торги. Решение направлено на расширение круга участников торгов.

В Инвестиционном агентстве Приморского края отметили, что инвесторы проявляют большой интерес к объекту, с ним предметно ознакомились 25 компаний, есть несколько инвесторов, которые всерьез заинтересованы в приобретении гостиничного комплекса делового типа в центре Владивостока.

Справочно: Акционерное общество «Российский аукционный дом» — это первая аукционная площадка, созданная для продажи государственного и частного имущества по всей территории России распоряжением Правительства Российской Федерации в 2009 году.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что руководство АО «Наш дом - Приморье» перенесло срок проведения аукциона по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурный, который так и не достроили со времён саммита АТЭС-2012 года. Объект так и не нашёл своего покупателя.две скандальные гостиницы Hyatt должны были отстроить к саммиту АТЭС-2012 года. За эти годы объём инвестиций в объект на мысе Бурном с 3,8 миллиарда рублей вырос до 9 миллиардов рублей, на Корабельной набережной - с 3,7 миллиарда рублей до 7 миллиардов рублей. С февраля 2014 года работы на мысе Бурном приостановлены.

В октябре прошлого года стало известно, почему так долго строятся многофункциональные гостиничные комплексы «Хаятт» на мысе Бурном и Корабельной набережной. И будут ли достроены вообще. А на днях появилась информация, что торги, на которых власти Приморья собирались продать недостроенный отель Hyatt на мысе Бурный во Владивостоке, не состоятся. Причины отмены аукциона не объявляются, официальных комментариев не поступало. Обоснование решения о снятии отеля с аукциона - пункт 1.7 аукционной документации ("продавец вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения").

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