Депутаты предложили вести борьбу с водителями, которые намеренно не пропускают кареты скорой помощи

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Инициатива разрешить автомобилям скорой помощи таранить припаркованные машины, мешающие проезду, не вошла в законопроект, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



По мнению депутатов, эта мера не коррелирует с оказанием квалифицированной медпомощи, поэтому она не будет рассматриваться в законопроекте.



Однако парламентарии выступают за то, чтобы велась борьба с водителями, которые намеренно не пропускают кареты скорой помощи.



Депутаты предлагают внести в законопроект некоторые положения. В частности, речь идет о штрафе в 1,5 тысячи рублей или лишении прав до года, если непредставление преимущества в движении на дороге не повлекло вреда для здоровья пациента.



Если же маневры привели к тяжкому вреду, то автомобилист может отправиться за решетку сроком до двух лет. При смерти пациента водитель, не пропустивший спецтранспорт, может получить до 4 лет тюрьмы.



«Наша задача — не наказать человека, который не пропустил скорую, а спасти больного. А если такой таран будет совершен — вы понимаете, что возможно все: скорая остановится и надо будет вызывать следующий экипаж», - отметил заместитель руководителя франции «Единая Россия» Андрей Исаев.