КамАЗ с краном рухнул с моста в Приморье

Информация о пострадавших отсутствует

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье габаритный авто упал с моста в реку, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в Ольгинском районе. КамАЗ, оснащенный краном, рухнул с моста в реку. Момент падения зафиксировала камера мобильного телефона очевидца.

Напомним, в районе трассы Моряк-Рыболов - Маргаритово установленная временная переправа. Судя по видео, грузовой автомобиль не рассчитал габариты сооружения и в результате рухнул в реку. Со слов очевидцев, водитель жив и не пострадал, чего нельзя сказать об автомобиле: транспортное средство получило серьезные механические повреждения. Самостоятельно выбраться из-западни ему уже не удастся.

Напомним, через реку Маргаритово в Ольгинском районе строят новый мост. На участке автодороги, связывающей Лазо и Моряк-Рыболов, в этом году планируется отремонтировать три мостовых перехода, так как состояние существующих мостов через реку Маргаритово опасно для передвижения по ним автотранспорта.