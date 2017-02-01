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КамАЗ с краном рухнул с моста в Приморье

Информация о пострадавших отсутствует
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье габаритный авто упал с моста в реку, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в Ольгинском районе. КамАЗ, оснащенный краном, рухнул с моста в реку. Момент падения зафиксировала камера мобильного телефона очевидца. 

Напомним, в районе трассы Моряк-Рыболов - Маргаритово установленная временная переправа. Судя по видео, грузовой автомобиль не рассчитал габариты сооружения и в результате рухнул в реку. Со слов очевидцев, водитель жив и не пострадал, чего нельзя сказать об автомобиле: транспортное средство получило серьезные механические повреждения. Самостоятельно выбраться из-западни ему уже не удастся. 

Напомним, через реку Маргаритово в Ольгинском районе строят новый мост. На участке автодороги, связывающей Лазо и Моряк-Рыболов, в этом году планируется отремонтировать три мостовых перехода, так как состояние существующих мостов через реку Маргаритово опасно для передвижения по ним автотранспорта. 

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