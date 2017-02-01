Очередной автомобиль сгорел на придомовой территории во Владивостоке

Причины устанавливаются

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Сегодня, 1 февраля, во Владивостоке по адресу Гамарника, 3А произошло возгорание автомобиля, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, горел автомобиль марки Тойота. Сообщение о пожаре поступило в пожарную службу в 12.54, спустя 8 минут на место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению. Было установлено, что горели капот двигатель, дверь и часть салона.

В 12.55 возгорание было локализовано, в 13.10 – полностью ликвидировано.

По сигналу на место происшествие прибыли 6 человек личного состава и 1 единица техники. Площадь возгорания составила 4 кв. м.

Во время пожара никто не пострадал.