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Политика и экономика

Правительство РФ повысит пенсионный возраст

Повышение будет происходить постепенно
Фото: URA.Ru Фото: URA.Ru
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Правительство РФ приняло решение повысить пенсионный возраст, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Известия.

Вопрос о повышении уже концептуально решен, но пока окончательный план повышения пенсионного возраста еще не принят. Идут обсуждения деталей реформ. Рассматривается сразу несколько сценариев, которые отличаются в том, на сколько именно повысить возраст выхода на пенсию, а также какие категории граждан попадут под действие пенсионной реформы.

Так, по одному из них предполагается, что пенсионный возраст для женщин будет повышен до 63 лет, а для мужчин – до 65 лет. Еще один вариант предполагает повышение возраста выхода на пенсию для обоих полов до 63 лет. Но этот план менее вероятный, отметил источник.

«Полагаю, что этот процесс могут разбить на две части. Одну часть обнародовать уже в этом году, другую, которая связана с повышением пенсионного возраста, перенести на период после выборов 2018 года», - сообщил собеседник издания.

Повышение пенсионного возраста в России 2017: Правительство РФ повысит пенсионный возраст
Предположительно детальный сценарий планируемой пенсионной реформы будет раскрыт уже в 2018 году.

В тоже время пресс-служба Минтруда сообщила «Известиям» о том, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято.

С 1 января 2017 года в России изменились правила выхода на пенсию для федеральных государственных гражданских служащих.

Так, к 2026 году постепенно требуемый возраст для назначения пенсионного возраста для мужчин вырастет до 65 лет, для женщин – к 2032 году до 63 лет.

Повышение пенсионного возраста будет происходить постепенно - на шесть месяцев в год.

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