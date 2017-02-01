Общественные организации получат финансовую поддержку от администрации Владивостока

На грант претендуют 24 общественные организации

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока завершился приём заявок от некоммерческих общественных объединений города на получение финансовой поддержки на проведение интересных и значимых мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. На грант в размере до 150 тысяч рублей претендуют 24 общественные организации.

Минувший вторник, 31 января, стал последним днём прима заявок. В последний день, как отмечают специалисты, было подано больше всего заявок. Среди тех, кто разработал проекты мероприятий, - благотворительные организации, общества инвалидов, центры дополнительного образования детей, спортивные федерации и многие другие.

«В этом году заявок на финансовую поддержку от администрации города на проведение социально значимых мероприятия поступило очень много. Радует, что все представленные заявки хорошо подготовлены, предложены очень интересные проекты мероприятий, - рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - Представленные проекты направлены на патриотическое воспитание, спортивное развитие, социальную адаптацию для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, развитие межнационального сотрудничества, профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и социальную поддержку и защиту граждан».

Свои проекты на соискание финансовой поддержки представили Центр дополнительного образовательного детей «Чайка», федерация шахмат, Совет многодетных родителей, общественная организация социальной помощи «Воскресенье», общественная организация инвалидов «Владивосток», Центр современного искусства «Лицедей», федерация айкидо айкикай, школа фигурного катания «Метелица», Русское географическое общество, Союз садоводов и многие другие общественные организации приморской столицы.

Отметим, что уже 10 февраля состоится заседание конкурсной комиссии по рассмотрению представленных заявок. Выбирать проекты, заслуживающие финансовой поддержки от администрации Владивостока, будут депутаты думы, представители общественности и администрации города.