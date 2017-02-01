Самые актуальные события на VladNews за 2 февраля 18:08, 01 февраля Самые актуальные события на VladNews за 2 февраля
Глава МЧС проверил готовность Приморья к ликвидации последствий паводка 17:56, 01 февраля Глава МЧС проверил готовность Приморья к ликвидации последствий паводка
Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного 17:22, 01 февраля Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного "Хаятта"
Новостная лента
Февраль, 01 среда
19:38
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
19:38
Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
19:38
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
19:02
Общественные организации получат финансовую поддержку от администрации Владивостока
18:22
Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 2 февраля
17:56
Глава МЧС проверил готовность Приморья к ликвидации последствий паводка
17:44
Машинам скорой помощи не разрешили таранить автомобили
17:33
Правительство РФ повысит пенсионный возраст
17:22
Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного "Хаятта"
17:18
​Эксперт: Жители Дальнего Востока не воспользовались своим преимуществом на получение гектара Эксклюзив
17:11
Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо Фото
17:04
Во Владивостоке продолжается мониторинг состояния контейнерных площадок Фото
16:53
В выходные во Владивостоке воздух прогреется до +2 °С
16:45
КамАЗ с краном рухнул с моста в Приморье Видео
16:41
Очередной автомобиль сгорел на придомовой территории во Владивостоке Видео
16:38
Командующий ВДВ на прощание в Уссурийске поднял бригаду по тревоге
16:24
Творческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
16:03
Спасатели извлекли из глубокого оврага легковой автомобиль
15:48
Материнский капитал в 2017 году: индексация, изменения, последние новости
15:35
Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте Фото
15:21
Погода во Владивостоке: «Когда наступит весна?» Видео
15:09
Завтра в Приморье начнется потепление
14:59
Из Приморья не выпущена крупная партия экспортного леса
14:48
Творческие люди плохо спят, - ученые
14:33
Календарь полнолуния и новолуния в феврале 2017 года
14:21
В Уссурийске загорелись две квартиры Фото
14:14
На почте задержаны две партии стероидов
14:01
Очередной мастер парковки во Владивостоке доставил пешеходам проблемы Фото
14:00
Как во Владивостоке горел японский «Еруслан» под флагом Камбоджи Фото
13:50
«Закон для всех»: юридические консультации продолжаются в муниципальной библиотеке
13:39
Составы с углем в "Восточном Порту" защищают от ветра
13:28
Приморские спасатели во Владивостоке сняли с оторвавшейся льдины подростка
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4075 (14) от 01 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​«Урал-байкер-блюз» Григория Моргуна
Будет ли у Приморья своя киностудия?
Мужик от сохи, политработник от Бога
На уроки мужества приглашает Росгвардия
«Игрок» приходит в конце зимы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Политика и экономика

Общественные организации получат финансовую поддержку от администрации Владивостока

На грант претендуют 24 общественные организации
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока завершился приём заявок от некоммерческих общественных объединений города на получение финансовой поддержки на проведение интересных и значимых мероприятий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. На грант в размере до 150 тысяч рублей претендуют 24 общественные организации.

Минувший вторник, 31 января, стал последним днём прима заявок. В последний день, как отмечают специалисты, было подано больше всего заявок. Среди тех, кто разработал проекты мероприятий, - благотворительные организации, общества инвалидов, центры дополнительного образования детей, спортивные федерации и многие другие.

«В этом году заявок на финансовую поддержку от администрации города на проведение социально значимых мероприятия поступило очень много. Радует, что все представленные заявки хорошо подготовлены, предложены очень интересные проекты мероприятий, - рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. - Представленные проекты направлены на патриотическое воспитание, спортивное развитие, социальную адаптацию для людей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, развитие межнационального сотрудничества, профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества жизни людей пожилого возраста и социальную поддержку и защиту граждан».

Свои проекты на соискание финансовой поддержки представили Центр дополнительного образовательного детей «Чайка», федерация шахмат, Совет многодетных родителей, общественная организация социальной помощи «Воскресенье», общественная организация инвалидов «Владивосток», Центр современного искусства «Лицедей», федерация айкидо айкикай, школа фигурного катания «Метелица», Русское географическое общество, Союз садоводов и многие другие общественные организации приморской столицы.

Отметим, что уже 10 февраля состоится заседание конкурсной комиссии по рассмотрению представленных заявок. Выбирать проекты, заслуживающие финансовой поддержки от администрации Владивостока, будут депутаты думы, представители общественности и администрации города.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Правительство РФ повысит пенсионный возраст
17:33, 01 февраля 2017 Правительство РФ повысит пенсионный возраст

Повышение будет происходить постепенно

Материнский капитал в 2017 году: индексация, изменения, последние новости
15:48, 01 февраля 2017 Материнский капитал в 2017 году: индексация, изменения, последние новости

Сумма выросла почти в два раза

Доллар снова понизил позиции
13:16, 01 февраля 2017 Доллар снова понизил позиции

Где во Владивостоке выгодно купить валюту?

Частным проектам в Приморье поможет государство
12:12, 01 февраля 2017 Частным проектам в Приморье поможет государство

Для участия в конкурсном отборе подано 5 заявок из нашего края

​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
11:43, 01 февраля 2017 ​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие

В Москве обсуждают «декриминализацию» в Приморье

В Приморье - самые крупные инвестпроекты в ДФО
09:41, 01 февраля 2017 В Приморье - самые крупные инвестпроекты в ДФО

На включение в госпрограмму развития Дальнего Востока претендует 26 инвесторов из ДФО

В Приморье завершена доставка пенсионерам выплат в 5 000 рублей
02:02, 01 февраля 2017 В Приморье завершена доставка пенсионерам выплат в 5 000 рублей

Сотрудники отделений связи приложили все усилия, чтобы пенсионеры получили выплату