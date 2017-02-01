Самые актуальные события на VladNews за 2 февраля 18:08, 01 февраля Самые актуальные события на VladNews за 2 февраля
Глава МЧС проверил готовность Приморья к ликвидации последствий паводка 17:56, 01 февраля Глава МЧС проверил готовность Приморья к ликвидации последствий паводка
Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного 17:22, 01 февраля Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного "Хаятта"
Новостная лента
Февраль, 01 среда
19:38
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
19:38
Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
19:38
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
19:02
Общественные организации получат финансовую поддержку от администрации Владивостока
18:22
Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 2 февраля
17:56
Глава МЧС проверил готовность Приморья к ликвидации последствий паводка
17:44
Машинам скорой помощи не разрешили таранить автомобили
17:33
Правительство РФ повысит пенсионный возраст
17:22
Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного "Хаятта"
17:18
​Эксперт: Жители Дальнего Востока не воспользовались своим преимуществом на получение гектара Эксклюзив
17:11
Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо Фото
17:04
Во Владивостоке продолжается мониторинг состояния контейнерных площадок Фото
16:53
В выходные во Владивостоке воздух прогреется до +2 °С
16:45
КамАЗ с краном рухнул с моста в Приморье Видео
16:41
Очередной автомобиль сгорел на придомовой территории во Владивостоке Видео
16:38
Командующий ВДВ на прощание в Уссурийске поднял бригаду по тревоге
16:24
Творческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
16:03
Спасатели извлекли из глубокого оврага легковой автомобиль
15:48
Материнский капитал в 2017 году: индексация, изменения, последние новости
15:35
Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте Фото
15:21
Погода во Владивостоке: «Когда наступит весна?» Видео
15:09
Завтра в Приморье начнется потепление
14:59
Из Приморья не выпущена крупная партия экспортного леса
14:48
Творческие люди плохо спят, - ученые
14:33
Календарь полнолуния и новолуния в феврале 2017 года
14:21
В Уссурийске загорелись две квартиры Фото
14:14
На почте задержаны две партии стероидов
14:01
Очередной мастер парковки во Владивостоке доставил пешеходам проблемы Фото
14:00
Как во Владивостоке горел японский «Еруслан» под флагом Камбоджи Фото
13:50
«Закон для всех»: юридические консультации продолжаются в муниципальной библиотеке
13:39
Составы с углем в "Восточном Порту" защищают от ветра
13:28
Приморские спасатели во Владивостоке сняли с оторвавшейся льдины подростка
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4075 (14) от 01 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​«Урал-байкер-блюз» Григория Моргуна
Будет ли у Приморья своя киностудия?
Мужик от сохи, политработник от Бога
На уроки мужества приглашает Росгвардия
«Игрок» приходит в конце зимы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Спорт

Участников мотокросса во Владивостоке угостят кашей

Начало соревнований 4 февраля в 12 часов
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

4 февраля на озере Юность во Владивостоке состоится мотокросс на льду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Третий этап открытого чемпионата города по мотоциклетному кроссу организует общественная организация мотоспорта «Легенда» при поддержке администрации краевого центра. Ожидается, что участниками гонок станут около 80 человек.

Несмотря на статус городского, участие в мотокроссе примут спортсмены со всего Приморья. По словам директора ОО «Легенда» Евгения Манышева, ожидается прибытие мотогонщиков из Находки, Спасска-Дальнего, Уссурийска, Большого Камня, Славянки, Кавалерово. Причем участниками соревнований будут как взрослые, так и дети.

«По нашим подсчетам, дети составят половину от всех участников, - рассказал он. - Самому юному спортсмену - три с половиной года. Все дети, а также взрослые прошли необходимую подготовку и имеют на руках страховые полисы. На соревнованиях обязательно присутствие сотрудников МЧС, которые пошли нам навстречу и угостят всех спортсменов и зрителей ароматной кашей».

К участию приглашаются профессионалы и любители. Начало тренировочных заездов - в 10.30, основных - в 12.00. Вход для зрителей свободный. Справки по тел. 254-08-19. Четвертый этап чемпионата запланирован на 18 февраля.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо
17:11, 01 февраля 2017 Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо

Приняли участие 152 спортсмена

Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте
15:35, 01 февраля 2017 Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте

Организаторы планируют до конца апреля провести еще пять районных соревнований

«Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»
11:08, 01 февраля 2017 «Адмирал» уступил по буллитам «Металлургу»

Матч утерянных возможностей

Владивостокский силач проведет показательные выступления для школьников
10:28, 01 февраля 2017 Владивостокский силач проведет показательные выступления для школьников

Иван Савкин отбуксирует автобусы массой 8 и 13 тонн

Лучшего самбиста среди школьников определят 5 февраля во Владивостоке
22:27, 31 января 2017 Лучшего самбиста среди школьников определят 5 февраля во Владивостоке

К участию в первенстве допускаются юноши 2001, 2002 и 2003 годов рождения

В турнире дворовых команд по хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва определились все полуфиналисты
17:07, 31 января 2017 В турнире дворовых команд по хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва определились все полуфиналисты

На этой неделе состоится жеребьевка, которая определит, чьи поединки состоятся в ближайшую субботу

Тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут хоккейные уроки для мальчишек из Уссурийска
15:17, 31 января 2017 Тренеры ДЮСШ «Адмирал» проведут хоккейные уроки для мальчишек из Уссурийска

«Адмиральские» мастер-классы