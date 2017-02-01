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Общество

Во Владивостоке продолжается мониторинг состояния контейнерных площадок

Специалисты АТУ отметили, что УК Первомайского района уделяет внимание раздельному сбору мусора
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

На очередном выездном совещании санитарного штаба административно-территориального управления Первомайского района, прошедшего в понедельник, 30 января, было оценено санитарное и техническое состояние контейнерных площадок и мест для сбора мусора, обслуживаемых ООО «УК Первомайского района», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В работе штаба приняли участие представители всех управляющих компаний района.

Специалисты АТУ отметили, что УК Первомайского района уделяет внимание раздельному сбору мусора – устанавливаются контейнеры для пластика и стеклотары.

Также по адресу ул. Пацаева, 11 оборудована новая площадка для сбора крупногабаритного мусора. Кроме того, участники выездного совещания оценили чистоту и порядок на контейнерной площадке по адресу Калинина, 45,47,47а,49. Эту площадку обслуживают сразу четыре управляющие компании - ООО "УК Первомайского района", ООО «Приморский коммунальный сервис», ООО «Приморские коммунальные системы», ООО «Комплекс коммунальных услуг». По оценке специалистов, площадка отвечает всем требованиям нормативных актов.

Напомним, контейнерные площадки для складирования бытовых отходов должны иметь твёрдое асфальтовое или бетонное основание, а также огорожены с трех сторон, обязательно должно иметься место для складирования крупногабаритного мусора.

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