Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо

Приняли участие 152 спортсмена

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В соревнованиях, проходивших во Владивостоке, приняли участие 152 спортсмена из Владивостока, Уссурийска, Лучегорска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Хороля, Большого Камня, Фокино и других городов Приморского края. Тихоокеанский флот на спортивном мероприятии представляла сборная команда из 6 военнослужащих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

По итогам чемпионата мичман Андрей Беляев занял первое место в весовой категории до 115 килограмм, став при этом абсолютным чемпионом соревнований, матрос Умуд Ягубов одержал победу в весовой категории до 80 килограмм, а матрос Константин Сысоев завоевал серебро в весе до 92 килограмм.

По словам организаторов соревнований, сборная команда Тихоокеанского флота вызвала фурор, добившись таких высоких результатов в этом относительно молодом для тихоокеанцев виде спорта.