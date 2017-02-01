Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо

В соревнованиях, проходивших во Владивостоке, приняли участие 152 спортсмена из Владивостока, Уссурийска, Лучегорска, Дальнереченска, Арсеньева, Артёма, Хороля, Большого Камня, Фокино и других городов Приморского края. Тихоокеанский флот на спортивном мероприятии представляла сборная команда из 6 военнослужащих, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
По итогам чемпионата мичман
Андрей Беляев занял первое место в весовой категории до
По словам организаторов соревнований, сборная команда Тихоокеанского флота вызвала фурор, добившись таких высоких результатов в этом относительно молодом для тихоокеанцев виде спорта.