Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного 17:22, 01 февраля Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного "Хаятта"
​Эксперт: Жители Дальнего Востока не воспользовались своим преимуществом на получение гектара 17:18, 01 февраля ​Эксперт: Жители Дальнего Востока не воспользовались своим преимуществом на получение гектара (Эксклюзив)
В выходные во Владивостоке воздух прогреется до +2 °С 16:53, 01 февраля В выходные во Владивостоке воздух прогреется до +2 °С
Новостная лента
Февраль, 01 среда
17:27
Недетские игры: как #МореКитов вершит судьбы подростков Эксклюзив
17:27
Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
17:27
​Политолог: Губернатору Миклушевскому в спину дышит следствие
17:22
Во Владивостоке снова пройдет оценка недостроенного "Хаятта"
17:18
​Эксперт: Жители Дальнего Востока не воспользовались своим преимуществом на получение гектара Эксклюзив
17:11
Военнослужащие Тихоокеанского флота стали победителями чемпионата Приморского края по сумо Фото
17:04
Во Владивостоке продолжается мониторинг состояния контейнерных площадок Фото
16:53
В выходные во Владивостоке воздух прогреется до +2 °С
16:45
КамАЗ с краном рухнул с моста в Приморье Видео
16:41
Очередной автомобиль сгорел на придомовой территории во Владивостоке Видео
16:38
Командующий ВДВ на прощание в Уссурийске поднял бригаду по тревоге
16:24
Творческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра
16:03
Спасатели извлекли из глубокого оврага легковой автомобиль
15:48
Материнский капитал в 2017 году: индексация, изменения, последние новости
15:35
Во Владивостоке сборная школы №7 завоевала путевку на городской чемпионат по лапте Фото
15:21
Погода во Владивостоке: «Когда наступит весна?» Видео
15:09
Завтра в Приморье начнется потепление
14:59
Из Приморья не выпущена крупная партия экспортного леса
14:48
Творческие люди плохо спят, - ученые
14:33
Календарь полнолуния и новолуния в феврале 2017 года
14:21
В Уссурийске загорелись две квартиры Фото
14:14
На почте задержаны две партии стероидов
14:01
Очередной мастер парковки во Владивостоке доставил пешеходам проблемы Фото
14:00
Как во Владивостоке горел японский «Еруслан» под флагом Камбоджи Фото
13:50
«Закон для всех»: юридические консультации продолжаются в муниципальной библиотеке
13:39
Составы с углем в "Восточном Порту" защищают от ветра
13:28
Приморские спасатели во Владивостоке сняли с оторвавшейся льдины подростка
13:17
Группа «Пазарх» привезла во Владивосток выставку Видео
13:16
Доллар снова понизил позиции
13:07
Во Владивостоке пресечена контрабанда 40 тонн пледов
12:58
Пьяный приморец протаранил дерево
12:48
Полицейские Приморья установили личность грабителя по «пальчикам»
12:46
800 нетрезвых водителей "поймали" в Приморье за месяц 2017 года
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4075 (14) от 01 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
​«Урал-байкер-блюз» Григория Моргуна
Будет ли у Приморья своя киностудия?
Мужик от сохи, политработник от Бога
На уроки мужества приглашает Росгвардия
«Игрок» приходит в конце зимы
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

В выходные во Владивостоке воздух прогреется до +2 °С

Осадков не ожидается
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В выходные в Приморье сохранится спокойная и сухая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Однако ночи будут морозными, –12...–20 °С, в горных районах за –30 °С.

В субботу на большей территории края столбики термометров поднимутся до +5 °С, и только в горных районах –2...–7 °С. Однако в воскресенье похолодает сразу на 7-9 градусов. Усилится северный ветер.

Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается. В субботу температура воздуха ночью составит –5...–8 °С, а днем 0...+2 °С.

Однако в воскресенье начнет нарастать скорость северного ветра, в результате чего температура воздуха понизится до –4...–6 °С.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Командующий ВДВ на прощание в Уссурийске поднял бригаду по тревоге
16:38, 01 февраля 2017 Командующий ВДВ на прощание в Уссурийске поднял бригаду по тревоге

Самообучение пройдет осенью

Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте
16:14, 01 февраля 2017 Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте

О переносе ходатайстовал ответчик

Спасатели извлекли из глубокого оврага легковой автомобиль
16:03, 01 февраля 2017 Спасатели извлекли из глубокого оврага легковой автомобиль

Никто не пострадал

Завтра в Приморье начнется потепление
15:09, 01 февраля 2017 Завтра в Приморье начнется потепление

Осадков не ожидается

Календарь полнолуния и новолуния в феврале 2017 года
14:33, 01 февраля 2017 Календарь полнолуния и новолуния в феврале 2017 года

Лунными календарями стали пользоваться практически во всех сферах жизни

Очередной мастер парковки во Владивостоке доставил пешеходам проблемы
14:01, 01 февраля 2017 Очередной мастер парковки во Владивостоке доставил пешеходам проблемы

Владелец джипа

«Закон для всех»: юридические консультации продолжаются в муниципальной библиотеке
13:50, 01 февраля 2017 «Закон для всех»: юридические консультации продолжаются в муниципальной библиотеке

Время проведения: с 15 до 17 часов