В выходные во Владивостоке воздух прогреется до +2 °С

Осадков не ожидается

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В выходные в Приморье сохранится спокойная и сухая погода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Однако ночи будут морозными, –12...–20 °С, в горных районах за –30 °С.

В субботу на большей территории края столбики термометров поднимутся до +5 °С, и только в горных районах –2...–7 °С. Однако в воскресенье похолодает сразу на 7-9 градусов. Усилится северный ветер.

Во Владивостоке в выходные дни осадков не ожидается. В субботу температура воздуха ночью составит –5...–8 °С, а днем 0...+2 °С.

Однако в воскресенье начнет нарастать скорость северного ветра, в результате чего температура воздуха понизится до –4...–6 °С.