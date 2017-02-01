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Общество

Дело о чести Приморского океанариума суд рассмотрит в марте

О переносе ходатайстовал ответчик
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Суд о чести и достоинстве океанариума перенесли, сообщает РИА VladNews.

Сегодня, 1 февраля, состоялось первое заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Приморского океанариума. В роли ответчика выступал Роман Фадеев - бывший сотрудник Приморского океанариума, написавший резонансный пост в популярной соцсети Facebook. В своем сообщении Роман рассказал о настоящем положении дел в океанариуме

На днях бывший сотрудник Приморского океанариума поделился в социальной сети новостью о том, что в ближайшее время состоится суд, где он, по его же мнению, проиграет.

"Хотелось бы довести до сведения всех, интересующихся темой. 1 февраля 2017 года меня вызывают в Первореченский районный суд города Владивостока. Администрация Дальневосточного центра Морской биологии (частью этого Центра сейчас является Приморский океанариум) подала на меня иск. Похоже на то, что я «подмочил» их деловую репутацию и теперь они, через суд, попытаются ее восстановить. Такое чувство что до того поста в фейсбуке у Океанариума была кристально чистая история, и не было смерти зверей и не было расследований о хищениях в момент строительства (что естественно повлекло за собой проблемы при эксплуатации здания). По суду они смогут обязать меня удалить те посты, которые сделали их настолько «популярными» и сверх всего, заставить меня написать извинения по поводу того, что я их выложил. И, по решению суда, мне придется это сделать. Не обессудьте. Но только по решению суда. Условием мирного решения вопроса были именно эти условия – написать опровержение или скорее «откорячку», мол «был в состоянии аффекта от смерти зверей, сильно переживал» вот и написал нелепицу. Внутри я понимаю, что скорее всего суд они выиграют, но на «мировую» идти не стал. Пусть будет суд. И опять вопрос – если всё так хорошо, то почему же все-таки так плохо?"

Как стало известно, рассмотрение громкого дела перенесли на середину марта. Ответчик, Роман Фадеев, сообщил, что не успел изучить и ознакомиться с материалами дела, а потому ходатайствует о переносе заседания. Ходатайство было удовлетворено, таким образом, заседание состоится 16 марта нынешнего года. 

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что в Приморском океанариуме погиб не один вид животных. Жертвами стали две моржихинерпа-долгожительницасивуч Старк, расследование уголовного дела которого продолжается до сих пор и два дельфина-белобочки. Всего в Приморском океанариуме на острове Русский за год работы погибли 14 животных. Неравнодушные приморцы, чтобы обратить внимание на проблему, создали петицию, в которой были выдвинуты требования закрыть Приморский океанариум и прекратить страдания животных. Также во Владивостоке состоялся пикет в защиту млекопитающих, живущих в Приморском океанариуме.

Пока за содеянное наказания не понес никто.

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