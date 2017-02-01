Командующий ВДВ на прощание в Уссурийске поднял бригаду по тревоге

Самообучение пройдет осенью

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Завершилась рабочая поездка в Приморский край командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО. Генерал провел рекогносцировку районов бригадных тактических учений, спланированных на осень 2017 года.

С целью проверки боевой готовности отдельного соединения ВДВ, дислоцированного в городе Уссурийск, командующий поднял соединение по тревоге. Генерал-полковник Андрей Сердюков оценил качество выполнения поставленных соединению задач, а так же действий подразделений в соответствии с боевым расчетом.

Тренировка проводилась в круглосуточном режиме, как в дневное, так и в ночное время. Она предусматривала отработку взаимодействия и управления в ходе практического выхода личного состава и военной техники в заданные районы и отработку учебных задач на полигоне.