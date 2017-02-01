Творческая встреча с Владимиром Галузиным пройдёт на Приморской сцене Мариинского театра

Певец исполнит свою коронную партию в опере «Игрок»

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

11 февраля в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра состоится уникальное событие – творческая встреча народного артиста России Владимира Галузина с приморской публикой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службы Приморской сцены Мариинского театра.

Владимир Галузин – солист Мариинского театра, один из ведущих драматических теноров мира, обладающий великолепным голосом и огромным артистическим дарованием. Выступающий на ведущих мировых сценах артист очень редко даёт интервью и почти не общается с прессой. В феврале у зрителей Дальнего Востока есть беспрецедентная возможность пообщаться с артистом, задать интересующие вопросы о творчестве и предстоящих проектах певца, и, конечно же, о выступлении в премьерных показах оперы Сергея Прокофьева «Игрок» 9 и 12 февраля на Приморской сцене Мариинского театра, где Владимир Галузин исполнит свою коронную партию – учителя Алексея, азартного игрока в рулетку.

Представит публике выдающегося тенора современности народная артистка России, руководитель оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Лариса Дядькова. Участие во встрече примет также супруга певца Наталия Тимченко, выступавшая во Владивостоке с партиями Татьяны в опере «Евгений Онегин» и Недды в опере «Паяцы». В рамках визита в столицу Приморья в этом году Наталия Тимченко исполнит партию Полины, возлюбленной учителя Алексея, в опере Сергея Прокофьева «Игрок» 9 и 12 февраля.