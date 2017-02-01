Спасатели извлекли из глубокого оврага легковой автомобиль

Никто не пострадал

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Во вторник, 31 января, в 19:24 в Амурский спасательный центр МЧС России поступило сообщение о том, что на 5 километре с. Петропавловка, произошел съезд легкового автомобиля с дорожного полотна в кювет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Амурского спасательного центра МЧС России. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

Установлено, что водитель не рассчитал маневр и оказался в кювете. Овраг был глубиной 3 метра, однако водитель и машина не пострадали, так как снежные сугробы смягчили удар. Без помощи спасателей выехать на дорожное полотно было невозможно.

Автомобиль был извлечен из оврага при помощи аварийно-спасательной машины, после чего автолюбитель смог благополучно продолжить движение.