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Общество

Спасатели извлекли из глубокого оврага легковой автомобиль

Никто не пострадал
Фото: Амурский спасательный центр МЧС России Фото: Амурский спасательный центр МЧС России
Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

Во вторник, 31 января, в 19:24 в Амурский спасательный центр МЧС России поступило сообщение о том, что на 5 километре с. Петропавловка, произошел съезд легкового автомобиля с дорожного полотна в кювет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Амурского спасательного центра МЧС России. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

Установлено, что водитель не рассчитал маневр и оказался в кювете. Овраг был глубиной 3 метра, однако водитель и машина не пострадали, так как снежные сугробы смягчили удар. Без помощи спасателей выехать на дорожное полотно было невозможно.

Автомобиль был извлечен из оврага при помощи аварийно-спасательной машины, после чего автолюбитель смог благополучно продолжить движение.

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