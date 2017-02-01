Материнский капитал в 2017 году: индексация, изменения, последние новости

Сумма выросла почти в два раза

Владивосток, среда, 01 февраля , РИА Vladnews.

В 2017 году в России продолжится выдача государственных сертификатов на материнский капитал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



1 января 2017 года той программе, инициированной президентом Владимиром Путиным и установленной впервые законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ в отношении семей, родивших или усыновивших второго ребенка (или любого последующего), исполнилось уже 10 лет.



За период действия программы сумма маткапитала выросла почти в 2 раза и сейчас составляет 453 026 рублей.



Следует отметить, что изначально маткапитал ежегодно индексировали по уровню инфляции предыдущего года. Но в 2016 году был принят закон, который предусматривает заморозку материнского капитала до 1 января 2020 года. Данное решение, как объяснили в правительстве, связано со сложной экономической ситуацией в стране и большим дефицитом бюджета.



В конце прошлого года прозвучали слухи, что власти могут отказаться от программы маткапитла. Но эта программа была признана правительством одной из самых эффективных. Поэтому власти решили продлить ее действие.



Многие россияне уже воспринимают эту программу как неотъемлемую часть своей повседневной жизни. По программе маткапитала россияне могут получить очередную «антикризисную» единовременную выплату, а также улучшить жилищные условия, оплатить образование детей, направить эти средства на накопительную часть пенсии. Также маткапитал можно использовать для социальной адаптации детей с особыми потребностями.



К концу 2016 года было выдано 7,3 млн сертификатов, и 4,2 млн из них уже использованы. 3,9 млн сертификатов (93%) ушли на приобретение и строительство жилья.



Сейчас программа выдачи маткапитала действует на прежних условиях. А это означает, что:

- приоритетное право на его получение имеет мама ребенка (или отец, являющийся единственным усыновителем);

- использовать сертификат можно только на строго ограниченные цели

- по большинству направлений сертификат на мат. капитал можно использовать только по истечении 3 лет с момента рождения или усыновления ребенка, появление которого дало семье право на маткапитал.



До истечения трехлетнего срока маткапитал можно направить только на приобретение жилья в ипотеку, или же на социальную адаптацию детей инвалидов, а также единовременные выплаты, аналогичные предыдущей разовой выплате 25000 руб. в 2016 году.



Сертификат можно получить только один раз в жизни за второго ребенка (или любого последующего), рожденного или усыновленного после 1 января 2007 года. То есть, за третьего и последующих детей, рожденных в 2017 году, как и во все годы до этого, сертификат маткапитала получить невозможно.